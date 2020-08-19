營建署19日表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善軟腳蝦的問題，持續推動耐震階段性補強補助，4月份已經提高耐震階段性補強補助到每件450萬元。同時，委託國家實驗研究院國家地震工程研究中心成立階段性補強專案辦公室，提供民眾耐震補強等諮詢服務。

營建署指出，109、110年度辦理各250件耐震階段性補強補助，每件申請案上限金額由220萬元調整為450萬元（不超過補強費用之45％）。

若是經「耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分者」、「耐震能力詳細評估結果為須補強或重建者」或「經執行機關認定耐震能力具潛在危險疑慮」的建築物，補助比率可由原本之45％提高到85％，大幅減少民眾耐震補強負擔，鼓勵民眾踴躍申請，改善自家建築物之結構安全，提升居住品質。

而為使民眾更容易瞭解耐震階段性補強之內容，已委託國震中心成立階段性補強專案辦公室，提供民眾相關耐震階段性補強諮詢服務，並就有意辦理或想瞭解耐震階段性補強之社區，可由專案辦公室派員至社區進行說明。

至8月中旬，已辦理約55場社區輔導說明會與43場鄰里說明會，透過深入社區與鄰里的面對面直接說明，使民眾更加瞭解階段性補強的益處，並就已完成之花蓮縣示範案例辦理二次現地觀摩活動，讓與會民眾及專業人員瞭解補強之流程與成果。目前已有台北市2案與台南市1案，共計3個申請案，向所轄地方政府提出申請並核定補助，另尚有13個社區表達有辦理意願，後續將持續追?輔導，以協助民眾改善居住品質。

營建署呼籲，台灣地區為地震頻繁區域，以現今科技對於地震何時何地發生仍無法進行準確預測，一旦災害來臨即對人民生命安全造成嚴重威脅，為讓國人居住環境更加安全與安心，請民眾踴躍申請耐震評估、耐震階段性補強或危老重建等獎補助措施，使居住環境更加安全。民眾如欲瞭解相關資訊可洽階段性補強專案辦公室

(工商 )