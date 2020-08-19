中央流行疫情指揮中心於17日公布，研議將開放一般旅館也能收防疫旅客，但此政策不僅引發熱議，各縣市政府也不埋單，今(19)日下午指揮官陳時中宣布，未來居家檢疫者仍必須入住防疫旅館，對此，北市府發言人陳智菡表示，相當感謝指揮中心在經過多次溝通後，終於願意聽取地方意見、從善如流。

陳智菡指出，為因應新冠肺炎疫情再度攀升，北市府對於防疫旅館的申請與營運規範，都已制定出標準作業程序，她也強調「目前也收到許多旅館的轉型申請，未來將持續擴充防疫旅館量能」。依照原定計畫，北市府會於21日公布「非防疫旅館接待居家檢疫者」旅宿業者名單，並在28日開罰，嚴堵防疫破口。

台北市長柯文哲昨也直言，若一般旅客跟國旅旅客混在一起「這就是防疫破口」，並開酸防疫旅館不是去網路上將SOP下載下來後，一般旅館就能成為防疫旅館。今中央流行疫情指揮中心決議將兩種的旅客分開安置，陳智菡說，北市府相當感謝指揮中心在經過多次溝通後，願意聽取意見，對居檢者與一般旅客混居的防疫破口做出防堵。

(中時新聞網)