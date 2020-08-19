韓劇《我最漂亮的時候》由實力派演員林秀香、金志洙、河錫辰及黃勝妍共同演出，描述林秀香飾演的實習老師周旋在金志洙、河錫辰兩兄弟間的一段虐心之戀。劇中飾演高中生的金志洙，對新來的老師林秀香一見鍾情，卻沒料到久未返家的賽車手哥哥河錫辰成為自己的情敵，以溫柔、體貼打動了女方的心，讓金志洙難以接受心儀的對象將成為自己嫂嫂的事實。

劇組19日於首爾舉辦新戲記者會，女主角林秀香透露自己當初一收到劇本時就一口氣連看了四集，還回頭去向劇組要第五集，深深對本劇那種傳統浪漫的感性著迷，同時也嬌羞大讚兩位男主角金志洙、河錫辰高大帥氣，能同時被他們所愛讓自己感到好幸福。

金志洙接受訪問時曾被問到實際上有沒有暗戀老師的經驗，他笑說「好像沒這樣過」、「高中念男校，沒有女老師啦」坦白的語氣相當可愛。《我最漂亮的時候》20日起，每周四五在愛奇藝台灣站首播；KKTV同日更新。

(中時 )