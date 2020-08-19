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喧騰一時的宏福集團掏空案，台北市議員陳政忠歷審都被判有罪，最重還被判刑20年，去年高院更三審將他判無罪，案經上訴，最高法院認為原判決對於陳政忠有操縱宏福公司股 票不利證詞，未說明不可採信的理由，撤銷發回更審。

65歲陳政忠是連任9屆的北市議員，他的女兒陳怡潔是前親民黨不分區立委；2001年間，台北地檢署指控他身為宏福機構關係企業創辦人及股東，陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達60多億元。

台北地院將陳政忠重判20年，是當時有期徒刑的滿貫刑度，陳因此遭國民黨開除黨籍，但他以無黨籍繼續參選，並提起上訴為自己平反；高院改判9年徒刑，更一審及更二審並改依操縱股票罪將他判刑5年。

高院更三審出現戲劇性轉變，合議庭認定無法證明陳政忠是宏福建設負責人，就算宏福建設涉有價證券詐欺行為及虛偽記載等情事，也難認為是陳政忠指示、參與或主導，將陳政忠改判無罪。

但最高法院認為，更三審對於證人關於陳政忠有操縱宏福建設公司股票交易價格事實的不利證詞，未說明不可採信的理由，理由欠備，且對於陳政忠有參與虛偽記載募集有價證券公開說明書的不利供述或文書證據，予以割裂審查，於法有違，撤銷發回。

至於同案被告前宏福建設經理人盧寶琴，一審判6年，更三審認定她確有操縱股價，但考量案件符合速審法減刑條件，且她操縱股票並無犯罪所得改判刑3年；最高法院針對她被訴預付工程款及侵占應退還股款部分外駁回上訴，其他撤銷發回。

(中時 )