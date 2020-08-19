有人說亂世見人性，但有時面對親人的生離死別，內心也往往刻畫出醜惡的一面。一名醫師，曾用白微的筆名在網路論壇分享，他在醫院遇見病人已離世的兒子，他不肯轉世，求醫師注意到他的存在，只為了讓媽媽免於一死。

在急診室的一名80歲老太太因慢性阻塞性肺病，二型呼吸衰竭，在病床上奄奄一息，由兩個女兒與媳婦輪流照顧。老太太昏迷許久，每天都上著心電監護，高濃度吸氧著。兩個女兒都對老太太很好，都非常有耐心的與媽媽對話，在數百名診斷不明及等待死亡的眾生聚集在一起，他們一點也不絕望。但媳婦對老太太的態度可差了，他對於治療沒完全有疑問，查房時總是有一句沒一句的回應。

某天凌晨，只剩我守在急診室，一名中年男子外貌清秀，但眉宇間卻是無盡的焦慮和擔憂，他說：「醫師！你快去看我媽媽」我放下手邊的工作，立刻拿起病例卡，趕忙過去床位，原來他是老太太的兒子，老太太狀況非常糟糕，隨時都會離開人世，我對男子表示要隨時做好心理準備。他露出痛苦的表情與身旁呼呼大睡的媳婦相比有著極大的落差。

後來我一樣坐在辦公室，男子找了我四到五次，有次老太太心律異常，我餘光發現，心電圖上的飽和度很低，老太太在缺氧！我一看氧氣瓶怎麼關著！直問媳婦，她說不知道，大概是某人不小心關上。我心生疑惑，卻沒有表露出來，只給她可以讓老太太好點的藥片。

我快下班時，老太太已離開了，媳婦並沒有叫護士，還逕自把白布罩蓋在老太太臉上，直到兩個女兒來到醫院，在女兒的質問下，媳婦才坦承沒有把藥片給老太太，還說吃了也沒有用，兩個女兒瞬間泣不成聲。這時我說：「我囑咐過男的，他也聽妳的話嗎？」媳婦一臉惡相，什麼男的，就我一個！我說：「沒有阿，那個男的昨晚來叫我好好關照他媽媽，妳不想救他，兒子總想救吧！」我語句略帶憤怒。媳婦卻說：「醫生你不要瞎講，假使我男人還活著的話，我找死每個禮拜自己來看這個老太婆啊。要不是看著我小孩的份上，我老早嫁人了」

我頓時僵住，一旁的兩個女兒哭得更兇，不斷對著媽媽喊：「媽媽～妳兒子來看過妳了，妳快跟他走吧」這件事情，帶給我很大的震撼，竟是惡媳婦間接害死婆婆。但我後來才曉得，在醫院每當重症病人難逃一死時，親人的間接殺害是存在的，因為重症晚期，拖累人力物力之外，家屬的精神焦慮程度遠超過病人本身。

(中時新聞網)