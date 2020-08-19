台中新社花海享譽盛名，還有質優的香菇、葡萄、花卉等農產品。台中市農業局與新社區農會輔導馬力埔與抽藤坑休閒農業區推出秋冬採果嚐鮮農村體驗旅遊活動，結合當地特色休閒樂活店家與農家風味餐等，歡迎國人來新社享受慢活農遊。

「慢活漫遊新社趣」樂活旅遊推廣記者茶會19日在台中日光溫泉會館舉行。馬力埔與抽藤坑休閒農業區特別推薦白冷圳、親水公園、彩繪小徑、水尾神木等休閒景點。

新社區農會規劃秋冬季田蜜花趣休閒農業旅遊行程，結合新社花海、特色餐廳、農事體驗等元素，規劃賞花、食果、尋古等多樣化內容，同時提供專人專車在台中火車站或烏日高鐵站的接駁服務，讓遊客即刻放鬆享受漫活、漫遊的農遊趣。

新社區農會表示，秋冬季的新社花海正美，今年規劃的秋冬季田蜜花趣農遊行程帶遊客走入農村，認識花果農村耕作日常，品嚐豐碩果實，精彩遊程讓您玩得盡興、吃的滿足，帶走滿滿回憶，邀請國人持振興三倍卷一起來新社慢活旅遊、踏青採果趣。

農業局表示，「慢活漫遊新社趣」樂活旅遊讓消費者走向農村，親身體驗環境優美、樸實風光與大自然景致，享受當季新鮮水果，並帶動周邊產業及景點觀光，是盧秀燕市長一直在推行的創新體驗。

(中時 )