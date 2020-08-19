《國際金融》印尼央行維持利率不變 16:482020/08/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼央行周三宣布維持基準利率不變，此決議符合市場預期。該央行表示，目前的利率水準與支持這個東南亞最大經濟體、同時在疫情期間維持穩定的做法一致。 印尼央行周三宣布，7天期附賣回利率維持不變，仍為至少是2016年以來最低的4.00%。另外兩項主要政策工具－存款工具利率及借款工具利率，亦維持不變，分別為3.25%與4.75%。 為應對新冠肺炎疫情衝擊，印尼央行今年來已4度降息。該央行並承諾將購買政府公債280億美元，同時放棄利息支付，為金融體系挹注流動性。 (時報資訊) #印尼央行 #不變 #周三 #工具 #國際金融 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》聯準會出手 美元指數創逾兩年新低 10:002020/08/19 財經 《金融》金管會監理升級 集保票券數位監理計畫啟動 13:412020/08/19 財經 衝47億 玉山銀H1財管手收 創新高 04:102020/08/19 金融．稅務 股價指數期貨贏家專欄－美科技股 可望續創高峰 04:102020/08/19 證券．權證 金管會監理科技升級 委託集保票券數位監理正式啟動 13:492020/08/19 財經 財報優預期 美科技基金發光 04:102020/08/19 投資理財 人幣資產吸力強 外資搶布局 04:102020/08/19 產業財經 《國際金融》美庫存意外大減 原油價格仍走跌 10:002020/08/19 財經 《商情》公債殖利率再降 紐約期金升破2000美元 10:002020/08/19 財經 藍委起底新南向買辦 國營事業都找他 12:322020/08/19 政治 財經熱門新聞 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 川普「毀滅核彈」殺華為 美媒爆北京恐出手報復 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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