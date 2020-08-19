印尼央行周三宣布維持基準利率不變，此決議符合市場預期。該央行表示，目前的利率水準與支持這個東南亞最大經濟體、同時在疫情期間維持穩定的做法一致。

印尼央行周三宣布，7天期附賣回利率維持不變，仍為至少是2016年以來最低的4.00%。另外兩項主要政策工具－存款工具利率及借款工具利率，亦維持不變，分別為3.25%與4.75%。

為應對新冠肺炎疫情衝擊，印尼央行今年來已4度降息。該央行並承諾將購買政府公債280億美元，同時放棄利息支付，為金融體系挹注流動性。

(時報資訊)