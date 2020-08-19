台灣新冠肺炎防疫顯著，加上國外疫情未見趨緩、全球經濟前景不明下，促使台商資金持續回流設廠，遠雄(5522)集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，大台北地區因土地價格高昂，產業發展除了集中市中心的七大辦公商圈以及大內科外，近年因台北市中心辦公市場供給緊縮、內科整體空置率低，加上市府力行「東區門戶計畫」，更受惠鄰近北市的地理優勢，開發商及投資人已將眼光轉向外圍區域的汐止、南港一帶。

過去，台北市因地處政經中心，成為外商企業進入台灣首站，也具備全台最成熟的辦公及零售商圈，因應北市市中心土地開發飽和，近來開發商及投資人逐漸轉移目光，轉向緊鄰台北市的汐止、南港區等潛力產業聚落，可望成為下一個產業重鎮。

據CBRE世邦魏理仕《2020年亞太區不動產投資市場年中回顧暨展望》報告顯示，鑑於新冠疫情引發全球供應鏈斷鏈疑慮，加上中國大陸市場勞動成本增加、政府釋出利多引資回台等因素，促使許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，觀察台灣工業土地交易金額，今年上半年工業地產交易表現亮眼，累計工業土地及廠房交易金額高達新台幣396億元，佔不動產市場總交易金額(含土地、商用不動產)的21%，創下2016年以來交易新高，自用型買方擴產需求強勁帶動工業地產交易金額，在政府低利率與租金高漲的環境簇擁下，許多大型企業也選擇在此時購置企業總部。

汐止因緊鄰汐科火車站及國道三號，交通便捷，多產業聚落進駐，又以「遠雄U-town」廠辦大樓，為雙北最大的立體化廠辦，將廠辦、商辦和賣場結合，打造成新的機能型工作商圈，促使廠辦成交量居冠、成為工業區交易熱點；另外，擁有三鐵二高二快交通優勢的南港區，因位於台北市科技產業軸帶、地理條件佳，加上南軟、南港展覽館與即將完工的台北流行音樂中心等政府重大建設加持，近來吸引壽險金控、建商、美商3M等大型企業進駐，未來可望成為下一個產業聚落重鎮，串聯信義計畫區與內湖科技園區，活絡商業發展動能。

(時報資訊)