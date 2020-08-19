台中捷運綠線今年底將通車，為提升民眾搭乘便利性，市府交通局規畫在沿線增闢5條公車路線，分別通往東區、大里及西屯、豐原、大坑等地區，藉此整合捷運與公車路網，目前5條新闢路線都已正式上路，未來也將持續滾動式檢討路線規畫及營運情況。

新闢的5條捷運接駁路線分別為從豐原東站至新建國市場的701線、行駛新烏日車站至大里區修平科技大學的248線、串連捷運文心森林公園站至仁友停車場的83線，以及922線行駛北屯區行政大樓至大坑九號步道、525線行駛台中刑務所演武場至社口。

交通局指出，捷運綠線路線行經台中都會地區，沿線公車路網本來就較完善，為強化綠線沿線各車站的聯外接駁，去年開始盤點周邊公車路線設計，決定透過新闢路線、徵調既有路線及調整平行路線等方式，避免捷運與公車路線高度重疊情況、造成資源浪費。

在既有路線強化的部分，則透過現有公車繞駛、延駛的方式串連捷運車站，其中包括32路公車繞駛文心路可接駁捷運文華高中站、37路繞駛可銜接文心櫻花站，此外，151、152及153線目前計畫單邊增停市府站，921路公車則延駛松竹路、敦富路可接駁捷運北屯總站及舊社站乘客。

而針對與捷運綠線路線重疊度高的53路、800路公車，交通局強調，53路公車計畫切割成南、北段做分區服務，考量中央健保署至文心森林公園部分重疊，北段行駛太原車站至文心森林公園、南段則從省議會到台中市議會；800路則調整部分路段改行駛漢口路與大墩路。

因應捷運綠線將通車增闢的5條公車新路線昨天全部上線行駛，但仍有其他計畫增闢的公車路線遲遲無法順利招標，市議員陳世凱表示，去年爭取從烏日旭光國小行駛溪南地區至霧峰區亞大醫院的公車，至今無人詢問，也盼交通局加速推動，別讓城鄉差距因交通而拉大。

(中時 )