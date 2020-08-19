離岸人民幣收復6.9大關 為1月22日以來首見 16:522020/08/19 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元19日收報6.9103元，與18日收報6.9257元相比，升值154個基點。此外，離岸人民幣兌美元19日收復6.9大關，為1月22日以來首見。 香港信報報導，人民幣兌美元中間價19日報6.9168元，較18日6.9325元，升157個基點，連升6日。19日中間價較18日下午4時30分收報6.9257元，升89個基點。 (工商 ) #收報 #基點 #離岸人民幣 #收復 #大關 也許您會感興趣 推薦閱讀 上證指數下跌1.2％ 中止連四漲 16:412020/08/19 財經 熱門股－潤泰材 突破整理轉多頭 04:102020/08/19 證券．權證 雙王、聯發科回神 台股早盤收復12900 10:042020/08/19 財經 陸大型私募吸金能力趨強 百億人幣級別破50家 11:322020/08/19 兩岸 法國宣布9月1日起 工作場合強制戴口罩 08:522020/08/19 財經 新台幣強勢 美元保單 可望轉為正成長 04:102020/08/19 金融．稅務 內戰有利於共產黨──蔣介石與國共和戰（十） 14:192020/08/19 兩岸史話 今年最佳避險貨幣 大摩給了讓人驚奇的選擇 16:022020/08/19 財經 《商情》需求回升 LME期鋁價格可望獲得支撐 12:162020/08/19 財經 「現在不想跟大陸談」 川普自曝延後首階段貿易協議評估 10:412020/08/19 財經 財經熱門新聞 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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