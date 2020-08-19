在岸人民幣兌美元19日收報6.9103元，與18日收報6.9257元相比，升值154個基點。此外，離岸人民幣兌美元19日收復6.9大關，為1月22日以來首見。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價19日報6.9168元，較18日6.9325元，升157個基點，連升6日。19日中間價較18日下午4時30分收報6.9257元，升89個基點。

(工商 )

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