一名剛因詐欺罪出獄的黃姓男子，在背包旅館搭訕一名年輕女子，得知對方特地北上觀賞五月天樂團表演，立刻發揮詐騙本色，誆稱認識五月天成員「石頭」，還自稱是新加坡來的心理醫師，讓年輕女子對他產生好感，並多次發生性關係，之後並藉故向女粉絲借款詐財12萬餘元。台中高分院依欺罪將他判刑1年，可上訴；至於強制性交罪則因罪嫌不足判無罪。

根據判決書指出，黃男因詐欺罪入獄，於2016年8月1日出獄；當年9月他在台北一間背包客棧，結識被害女子，得知她特地北上觀賞五月天樂團表演，立刻謊稱認識五月天成員「石頭」，取得她的信任。

五月天女粉當時面臨工作問題，有意到菲律賓唸語言學校，已辭職準備展開環島之旅，黃男得知後便「打蛇隨棍上」，謊稱自己是新加坡籍的心理醫師，在新加坡開診所，主動邀請女粉絲到他診所打工，並陪她一起展開環島之旅。

旅行期間，黃男誆稱請他診所會計從新加坡匯錢給女粉繳學費，旅行結束後，兩人即展開交往。但同年12月黃男誆稱，之前從新加坡匯款到台灣，因為稅金問題，被中華民國政府罰款新台幣10億元左右，且新加坡政府要他放棄中華民國國籍並停止新加坡診所的營業，半年無法回新加坡等等，女粉因而心生愧疚，前後給了黃男12萬餘元，之後才驚覺遭到騙色騙財。

台中高分院審理，依詐欺罪將他判刑1年；但加重強制性交罪部分，法官認為女粉因黃謊言欺騙感情進而同意性交，雖然黃行為極為惡劣、令人痛恨，但與刑法強制性交罪的構成要件不合，依法判無罪。

(中時新聞網)