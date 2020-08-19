後疫情時代無接觸服務已成趨勢，電商也要與時俱進！蝦皮購物觀察「宅經濟」主要帶動站上民生必需品、3C家電、居家娛樂商品需求，為超前佈局，發展出「線上專店」策略，打造「蝦皮超市」、「蝦皮電子」、「蝦皮書城」向「通路化」拓展經營觸角；更看好食品類線上採購趨勢不減，鎖定主要客群消費訴求優化蝦皮超市服務，強打「價格力、方便性」競爭優勢，以挑戰市場最低價的價格優勢，創造優於實體的購物體驗！

據經濟部最新報告，網路購物平台近年蓬勃發展，2020年更因疫情影響，台灣零售業網路銷售額在上半年即創下年增16.8%的成績；財政部資料也指出在電商淡季的2月份，電子商務銷售額反而大增4成。蝦皮購物內部數據亦顯示，東南亞各國消費頻率在疫情期間皆呈數倍成長，台灣站內用戶使用時長也連帶提升3成，顯見疫情帶動的「宅經濟」大勢已是必然。

市場趨勢推動品牌零售業者加速佈局數位版圖，打造全通路策略，疫情爆發期間即有上千家品牌進駐蝦皮商城，包括鼎泰豐、希爾思、白蘭氏等國內外知名實體品牌。而湧進電商的人潮也轉為流量紅利，使得品牌紛紛加大電商廣告投資比重，善用蝦皮購物「新媒體平台」拉抬線上業績。疫情期間平台關鍵字的廣告投報率單月成長 20%，實際為合作品牌帶動流量和訂單雙重躍升。

除品牌加速數位轉型進程，電商也依市場動態積極尋求發展契機。蝦皮購物洞析各國消費需求，發現因企業分批上班、居家時間長，帶動辦公類電子設備和娛樂遊戲類商品消費力成長數倍；自煮料理、生鮮食品銷售增長更為強勁，疫情期間單月在站上多次購買料理食品的用戶需求竟增加近2倍，顯示消費者已逐漸養成線上採買的習慣。鎖定疫情環境下聚焦的三大網購需求，蝦皮購物推動成立「線上專店」，由「蝦皮超市」滿足民生必需品採購需求，更從防疫基本需求出發每日開賣醫療口罩，另以「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固及超值優惠，「蝦皮書城」則精選時下熱門書籍類型推出專屬折扣。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「疫情期間電商用戶流量突增，不僅需要持續增加用戶黏著度，更需要開拓更多客源與市場。為此蝦皮購物縱觀消費需求，著力佈局「線上專店」策略，藉由平台優勢升級購物體驗，搶佔實體購物行為線上移轉的商機。」

根據內部調查，男女用戶對民生必需品的採購需求皆顯著成長，其中超過半數的購買者為上班族及家庭主婦，此類客群採購時間較零碎、重視商品價格與採購的方便性。因此，「蝦皮超市」主打「價格力」與「方便性」，價格部分藉由大數據精選商品入倉，降低倉儲與存貨成本，獲取大量採購優勢；並較實體超市量販少去實體店租、管銷等高額費用，讓「蝦皮超市」具備較線下更有力的價格優勢，搭配活動折扣、折價券、點數機制，週週祭出指定商品市場最低價，以價格回饋給用戶。

此外，「蝦皮超市」亦結合24h快速配送到府，節省實體採買的時間、搬運人力及交通成本，實際滿足時間碎片化趨勢下的消費需求。期盼藉由「蝦皮超市」鎖定線下採購移轉線上的新商機，帶給消費者更勝實體的購物體驗。

(科技)