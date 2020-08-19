苗栗縣卓蘭鎮18日傍晚下起冰雹，民眾捧起冰雹拍照。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮18日下午突然下起雷陣雨，雨勢滂沱，包含卓蘭街區、內灣、食水坑、新厝、新榮及上新水廠等地民眾，傍晚5點目睹大雨中夾帶大大小小的冰雹，叮叮咚咚敲打屋頂、地面及停在住家外的汽車，直呼「嚇了一大跳」。卓蘭農會19日到果園會勘，幸好農作物沒有損傷。

卓蘭鎮18日傍晚突然天色昏暗，颳起狂風後下起滂沱大雨，伴隨雷電交加，轟隆隆地響，傍晚5點雨中竟開始夾帶大小不一的冰雹，時間長達10分鐘，民眾興奮將冰雹捧在手中，並在第一時間錄下難得的景象po上網，隨即引來許多鎮民熱烈回應，笑稱「有免費刨冰吃了！」。

卓蘭為苗栗縣重要水果產地，突然下起冰雹讓人擔心農作物被打壞，農會推廣部主任蘇春蓮表示，卓蘭葡萄還沒催芽，新葉還沒長出所以影響不大，就算剛催芽完畢，嫩芽也還沒長出，因此尚未傳出災情；高接梨則已進入採收末期，且有2至3層套袋保護，幸好下冰雹的時間不長，果實不受影響。

蘇春蓮說，「第一次親眼看到冰雹」感到驚奇，冰雹的顆粒沒有很大，大約拇指頭的大小，掉下來時，顆粒沒有很粗，暫時看不出對農作物的影響，但下冰雹時傳出「劈里啪啦」的聲響，引起很多人注意。氣象局分析，對流發展旺盛，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，可能出現強陣風甚至伴隨冰雹，民眾需多加注意自身安全。

(中時 )