國民黨今日召開記者會批評，若民進黨覺得駐外代表處「少了中華民國很酥胡」，那有種就提國號修憲。民進黨立委鄭運鵬回應，是因台灣有特殊兩岸關係，若在野黨質疑此事就太狀況外了。

近日傳出台灣駐索馬利蘭代表處掛牌，未寫上「中華民國」4字，外交部小編還在臉書發文指稱「牌子就寫台灣沒有多餘贅字(酥胡)」。引發外界質疑「外交部把中華民國當贅字？」

鄭運鵬指出，台灣在全世界的代表單位所使用的名字本來就有各種形式與名稱，例如經濟文化辦事處、台北代表處，甚至還有旅行社的名義，非常辛苦也委屈。

鄭運鵬說，所以索馬利蘭代表處以台灣為名稱，並不是特例狀況，如果在野黨質疑代表處名稱沒有使用中華民國，那就太狀況外了。

鄭運鵬表示，外交和兩岸事務，用字遣詞都格外要求嚴謹，雖然外交部的臉書是主要寫給國人看的，在要求活潑多元外，還是可以要求小編以後用字再嚴謹些。

(中時 )