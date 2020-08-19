受疫情影響，今年中元搶孤僅剩恆春豎孤棚將於9月2日獨秀，但因有來自非洲的台灣女婿組「黑豹隊」參賽，吸睛度不減。（謝佳潾攝）

受疫情影響，今年中元搶孤僅剩恆春豎孤棚將於9月2日獨秀，但因有來自非洲的台灣女婿組「黑豹隊」參賽，吸睛度不減。（謝佳潾攝）

受疫情影響，今年中元搶孤「南恆春、北頭城」盛況不再，僅剩恆春豎孤棚將於9月2日獨秀，而參賽團隊也因防疫措施縮減為20隊，但因有來自非洲的台灣女婿組「黑豹隊」參賽，吸睛度不減，更為百餘年傳統活動增添國際風采。

據了解，台灣女婿名為陳嘉什，來自西非迦納，定居嘉義多年，婚後放棄原屬國籍，成為正港台灣人，而因每年中元節都在電視機前看搶孤看得目不轉睛，所以今年決定組隊體驗看看，並希望能像霸氣又聰睿的「黑豹」般，發揮最佳實力拿到好成績。

恆春鎮公所指出，恆春豎孤棚至今有145年歷史，而近年更成為國際性活動，幾乎年年都有外國朋友來觀戰或報名參賽，不過陳嘉什是首個非洲人、也是首個台灣女婿，意義很不同，相信今年有他的加入會讓活動更有看頭。

恆春代理鎮長許重慶說，受疫情影響，宜蘭頭城搶孤確定停辦，而恆春豎孤棚雖如期舉行但規模也縮小，除參賽隊伍從32隊縮減為20隊外，活動天數也由5天縮短為3天，但精采度與可看度不縮水，且還搭配安心旅遊推出「恆春小鎮深度旅遊」。

他說，3天活動除有踩街大遊行、普渡法會、搶孤、豎孤棚競賽、晚會活動外，現場還有5000份農特產品試吃，有當季新鮮的火龍果及恆春盛產的黑豆茶，讓民眾盡情享用，當中搶孤品備有4000份，晚會則請來詹雅雯、王中平、許富凱等藝人獻唱。

此外，公所還準備1500份「豎孤棚文青風帆布袋」，民眾只要在活動現場拍照打卡即可獲得，而恆春在地商家也聯合推出尋寶活動，只要集滿指定合作商家印章5個，即可兌換指定商品。

(中時 )