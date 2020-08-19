李霈瑜在片中飾演郵局的上班族。（牽猴子提供）

《消失的情人節》監製李烈與葉如芬現身首場試片映後。（牽猴子提供）

由陳玉勳編劇、導演的魔幻愛情喜劇《消失的情人節》大玩時間快慢的趣味，但他不想大眾只記得他會拍喜劇，《消失的情人節》更加重了現代人對情感的渴望，加重了親情與愛情的元素，劇情前半讓人輕鬆一笑、越到後面情感醞釀到極致，要讓觀眾最後一邊哭一邊笑，回味這部電影所帶來的溫柔感。今天舉辦第一場試片，觀眾紛紛表示：「2020目前為止最喜歡的國片」、「好久沒看到這麼情感真摯的喜劇片！」電影中出現的小吃「豆花」具有相當特殊的意義，為此電影公司還特別準備250份豆花於映後時發送，監製李烈和葉如芬也特別現身與觀眾致意。

《消失的情人節》女主角李霈瑜飾演一位郵局的上班族，主場景就在郵局。為此劇組斥資五百萬在淡水搭建郵局。造景之逼真，路過民眾都誤以為這是真的郵局，每天都有民眾誤闖，還有到門口假的ＡＴＭ領錢，還有以為附近真的郵局搬到這來，因為距離真的郵局大概只有一百公尺的距離。中華郵政也大力支持拍攝道具，開拍前，李霈瑜跟黑嘉嘉還有到郵局實習訓練。

由華文創股份有限公司製作，攜手影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司與威像電影有限公司聯合出品《消失的情人節》。導演陳玉勳自編自導，搭配金馬監製葉如芬、李烈強強聯手。金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）領銜演出，這對快女慢男新鮮的組合將給觀眾一個與眾不同的奇幻愛情喜劇。

《消失的情人節》劇情描述動作快速、凡事搶拍的小淇（李霈瑜飾），感情生活卻毫無進展，年近三十還是母胎單身。她每天在郵局重複著千篇一律的櫃檯工作，除了要應付形形色色的客人，還有一個動作慢吞吞的公車司機阿泰（劉冠廷飾），每天都固定來找小淇寄一封平信。期待愛情降臨的小淇，在情人節前夕居然被天菜陽光男劉老師（周群達Duncan飾）搭訕。眼見夢寐以求的情人節約會就要來到，萬萬沒想到一覺醒來，情人節居然憑空消失了！電影將於9月18日全台上映。

(中時 )