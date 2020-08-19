温貞菱今年受邀擔任至善社會福利基金會25週年愛心大使，6月初親自前往至善位於新竹縣尖石鄉馬里光部落的服務據點，陪伴當地2至6歲的學齡前孩童。温貞菱19日在記者會上再度和山上的孩子相聚，孩子更送她山區小米做成的花束，讓温貞菱感動爆哭。

温貞菱透露，自己真的很喜歡小孩，以前會希望20歲左右生小孩，希望自己和小孩年齡差距不要太大，這次是以「小媽媽」的心情陪伴孩子。被問到若有機會認養，温貞菱說看自己的能力所及，如果是尖石的這些孩子，「我會全部認養，他們太可愛了」。

而孩子們相當活潑，在記者會現場稍稍不受控，温貞菱笑說自己小時候也很失控，媽媽曾說她小時候常走失，有次還跑去牽陌生人的手，一抬頭看「怎麼不是媽媽」，後來媽媽才趕緊找到她；媽媽為了不讓温貞菱亂跑，曾經把她用「繩子綁住」，就怕她亂跑不見。

今年1月殺青《斯卡羅》後，温貞菱休息近大半年，先前也曬出潛水照，愛運動的她分享，4年前她考取open water證照，今年再考取free diving證照，近期為休息狀態，希望多做些不同的事，讓自己有不同面向。下半年她也將演出舞台劇，相較過去自己沒有特別注重身體保養，為了配合新角色外在需求，近期勤健身保養肌膚，將會蛻變「女神」形象。

至善基金會捐款方案，每月捐款600元，或單筆捐款1500元，送夢想書袋一個。網址：https://bit.ly/31aL1ZK。愛心捐款專線：02-2388-9118。

温貞菱19日出席至善社會福利基金會的25周年代言記者會。（至善基金會提供）

温貞菱赴馬里光部落陪伴孩童。（至善基金會提供）

結束馬里光部落陪伴志工體驗後的60天，温貞菱仍持續以電話、視訊的方式，與遠在120公里外馬里光部落的孩子們「遠距傳情」。（至善基金會提供）

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