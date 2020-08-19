國民黨在高雄市長補選大敗，國民黨立法院黨團總召林為洲認為，國民黨該「告別韓流」，此話一出，引發韓粉不滿。對此，名經紀人夏春湧指出，「人前出力的少，背後捅刀的多」，這就是韓國瑜一直以來的處境，而他也認為韓國瑜如果另組一個政黨，絕對是風生水起，不但可以貫徹自己的理念，還可以有效的牽制兩黨。

夏春湧在臉書提到，潮起潮未落，韓流只是隱而不發，國民黨輸的脫了外褲，「韓流」幫他們保住了內褲，現在竟然有人說「韓流該退了」，如果真退了，國民黨就真正的脫光了！「韓流不是一個團體，也不是個潮流，是一股民氣，是一股正義的力量，國民黨到現在都沒有搞清楚，正義的力量如何能退？」

另外，夏春湧指出，韓國瑜如果另組一個政黨，相信絕對是風生水起，不但可以貫徹自己的理念，還可以有效的牽制兩黨，不但能丟掉國民黨的舊包袱，更能毫無顧忌的和民進黨對抗，而且還給台灣注入一股清明的力量，他想這是很多珍惜台灣的人樂於見到。

夏春湧也向韓國瑜喊話，經歷這兩年的人心險惡，相信韓國瑜一定心有戚戚焉，道不同不相為謀，丟掉心中那一點執念然後海闊天空，從國民黨出走的菁英不勝枚舉，又何必在意那一點點不捨？

而這篇貼文曝光後，有不少網友則是留言表示，「是該慎重的考慮走自己的路，我支持一票」、「+1」、「一百萬分的認同」，但也有人認為「就怕韓總身邊的將領不多，沒有智囊團與財團相助，續航力堪憂...」。

(中時新聞網)