中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因。國民黨革實院長羅智強下午在臉書發文，以一則笑話大酸此事，酸嗆陳時中有如掩耳盜鈴的高中校長，非常荒謬。

羅智強今天上午在臉書發文，直轟陳時中「好大官威」、「竟容不下台灣版的李文亮 (彰化縣衛生局長葉彥伯)」。他下午再度臉書發文，酸嗆陳時中說，葉彥伯主動篩檢查出新冠，卻被陳時中查水表；天下荒謬莫此為甚！這讓他想到一個笑話。

他說，某校高中校長對全世界吹噓該校同學個個在校學習認真、學養俱佳，堪稱世界一流，但對家長們要求進行校內學測，公布結果，卻推三阻四，既無筆試，連口試也一律嚴禁。

有位班級導師憂心班上同學的程度，將來上不了大學，便私自對班上同學進行模擬測驗，結果發現，學生成績並不如校長對外所吹噓的。老師的行為，令校長顏面無光，震怒不已，下令政風調查，認為這位老師干擾辦學？

羅智強酸嗆，陳時中和這位掩耳盜鈴的校長，有什麼差別？

(中時 )