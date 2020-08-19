5年前一對夫婦推行嬰兒車行經北市士林區行人穿越道，見遭小客車踫撞後，幼童甩出嬰兒車受傷，媽媽身體彈出倒地後遭公車輾壓骨折受傷，台灣高等法院判決肇事者及公車司機，須連帶賠償349萬多元。可上訴。

這起交通意外事故發生2015年9月3日上午10點，這對夫婦推行嬰兒車搭載幼童，幼童之母及嬰兒車遭黃姓男子駕駛的小客車碰撞，幼童甩出嬰兒車受有臉部、頭皮、右肘、右手臂擦傷及前額撕裂傷約4公分等傷害。

幼童母親身體彈出倒地，再遭中興巴士的公車輾壓，受有雙足撕裂傷併肌腱斷裂、右踝開放性骨折，被害人夫婦提告請求賠償。

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去年在艋舺公園旁擺攤賣香腸的男子何全銘，因百元賭債糾紛殺死林姓男子，歷審認為，何男無視於林的妻子在場，仍執意下手行兇，造成死者家屬痛失所依，受有無可磨滅的傷痛，依殺人罪將他判刑20年，最高法院駁回上訴定讞。

法官認為，56歲的何男前科多為暴力犯罪，素行不佳，可以證明他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人，但他的惡性還沒有到達要剝奪被告永久的自由或剝奪被告的生命，而與社會永久隔離的程度，判處20年徒刑。

(中時 )