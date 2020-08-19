美元繼續探底，美元指數（DXY）今早進一步下跌至92.1，為逾2年來低點，金價也重新站上2000美元關口，期貨及現貨金價昨天曾經漲至2017及2010美元，但跟本月初盤中刷出的歷史高點2089及2075美元相距還遠。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨著美聯準會繼續壓低名義利率，加上通膨預期增加，瑞銀維持金價今年末目標2000美元不變，但在短期內，不排除金價衝高至2300美元，特別是地緣政治緊張局勢一旦加劇。

在國際匯市方面，日圓兌美元今早進一步走強至105.1。瑞銀認為美元將廣泛走軟，因此日圓走強至104不會感到訝異，但匯率在未來一年較難挑戰100關口，首先是在日圓展現強勢期間，日本基金經理傾向增加購買外國資產；第二，隨著全球經濟明年恢復，投資者對避險貨幣的興趣有所減退。最後是日本經濟在未來12個月的復甦程度，難以令央行接受匯率漲至100或更強的水平，因此，日圓在100關口前面對巨大的阻力。與此同時，在美元弱勢下，日圓也較難走弱至108水平。

瑞銀指出，由於美國10年期實際利率降至歷史新低後有所回升，金價上周一度回調至1900美元以下，但跌勢只是曇花一現，及後迅速反彈起來。基於今年的黃金需求主要由黃金交易所交易基金（ETF）資金大規模流入所推動，因此金價的漲跌反應特別大。

(時報資訊)