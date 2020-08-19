新冠肺炎疫情引爆防疫設備及電商倉儲及物流IA(自動化)商機，今年上半年台達電(2308)自動化設備(IA)業績表現亮眼，儘管下半年IA訂單成長趨緩，但在智慧製造需求回溫下，台達機電事業群總經理劉佳容表示，下半年IA業務還是會比去年同期好。

新冠肺炎疫情在今年上半年先大陸、後歐美至全球大爆發，帶動口罩、防護衣、呼吸器等防疫醫療相關產業需求強勁，宅經濟興起，亦帶旺電商倉儲物流設備需求，兩大推手讓台達電今年上半年IA業績亮眼。

劉佳容表示，今年因新冠疫情衝擊，許多產業都受到影響，人力需求與外在因素難以預測，反而加速部份製造業自動化、智能化的升級腳步，加上口罩、防護衣、呼吸器等醫療相關產業的需求帶動，台達工業自動化在市場和銷售表現亮眼，今年第2季甚至比中美貿易戰前的業績還好。

就區域來看，大陸為台達電IA設備主要市場，佔比達50%，台達近兩年強化海外市場佈局，其中北美地區已見成果，接獲不少美國空調、倉儲物流及ODM新客戶設備訂單，是大陸及台灣以外，IA業務成長較大的地區。

展望下半年，劉佳容表示，雖然今年下半年訂單成長趨勢較緩，但電商物流需求穩定，且電子電工產業智慧製造訂單已見好轉，預期下半年IA業務還是會比去年同期好。

(時報資訊)