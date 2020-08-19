台北信義扶輪社及職達外語連續2年捐助台南市偏鄉國小遠距離教學設備、直播外語課程，台南市長黃偉哲19日頒發感謝狀，感謝2單位的義舉，讓弱勢兒童能夠提升競爭力，在教育層面不落人後，未來才有更大的可能與發展性。

居中牽線的台南市議員呂維胤表示，台北信義扶輪社及職達外語董事長王凱民，去年已捐助遠距離教學設備及直播外語課程，給南區龍崗國小及南化區北寮國小，受惠孩童中，有許多來自新住民、務農家庭，但因受限環境的先天因素，導致他們在學習方面與都市的孩童相較起來有明顯落差，無法迎頭趕上。

呂雀胤說，今年台北信義扶輪社及職達外語，再度提供遠距離教學設備、直播外語課程，給關廟保東國小、白河竹門國小、學甲頂洲國小，希望更多弱勢兒童也有出頭天的機會。

黃偉哲指出，感謝台北信義扶輪社及職達外語董事長王凱民的愛心捐贈與牽線，讓偏鄉弱勢孩子們的基礎教育，落實得更加完善；在他任職期間，也會朝降低台南市城鄉差距的目標持續前進。

台北信義扶輪社社長張舜淵表示，很榮幸黃市長能在百忙中前來頒發感謝狀，此舉是給該社的一大鼓勵，在他擔任社長期間，希望還能拓展服務範圍，加強弱勢兒童的國文、數學等科目的課後輔導，也實現該社助人與關懷社會的正向宗旨。

職達外語董事長王凱民強調，很高興能以一己之力幫助、回饋故鄉台南；對偏鄉小學來說，如何增強學童們第二官方語的普及變得更加重要，取之於社會、用之於社會，也希望受益的小朋友們英語能力愈來愈精進，與國際接軌。

(中時 )