觸摸海龜卻免罰？1名11歲的國小學生18日下午在小琉球美人洞海域浮潛，竟伸手觸摸海龜，被民眾攝影後向第五岸巡隊小琉球安檢所報案。不過因涉案人未滿12歲無法開罰，只能告誡家長，這也是今年小琉球第10起觸摸、騷擾海龜案件。

有網友在「小琉球聯盟」臉書PO照片，指出「有一組自己下水玩的遊客在美人洞海域摸海龜，由於未滿12歲無法起訴，只能透過老師跟家長輔導小朋友…即使無法約束小朋友也應該對其監護人做適當處罰吧？這已是2個月發生第2件未成年人的案件。」

海巡人員透過民眾提供的照片及資訊循線找到該名國小生，但因未滿12歲，只能告知家長多加約束其行為，並通知學校實施教育輔導，加強學童保育及法律觀念；不過無法開罰讓許多小琉球潛水教練感到無法接受。

網友表示，「如果連檢舉這個途徑都不能有效制止惡意的人對保育類動物騷擾，那大家以後要選擇漠視嗎？」網友也紛紛留言「家長教育出問題」、「支持罰家長」；海巡人員則回應，除非家長有涉嫌教唆孩童觸摸，否則無法處罰家長。

今年因國旅大爆發，原本就很夯的小琉球更是人潮滿滿，遊客比島上居民還多，因此違規、違法事件層出不窮，至今已累計10起違法觸摸海龜案件。海巡人員表示，這數字比往年高很多，應該有更多案例是因無證據無法究責。

海巡署南部分署提醒，交通船上有播放影片宣導，島上各沙灘也豎立保育宣導標誌，並派巡邏人員以多國語言廣播宣導，請民眾切勿觸法，若違反《野生動物保育法》，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。

(中時 )