櫃買中心規劃多場次櫃買指數系列及特色產業主題之「櫃買市場業績發表會」，今（19）日「櫃買亮點」移師台南地區特別與億載會合辦，包括光通訊元件大廠聯亞（3081）、保健食品大廠生展（8279）、及全球自行車鏈條大廠桂盟（5306）等，使南台灣掛牌企業可就近與在地投資人及相關法人面對面溝通，帶動投資機構法人發現南部優質的公司，獲得熱烈迴響。

櫃買中心將於下周接續推出「生技醫療」、「富櫃200（二）」、「櫃買特色」及「富櫃200（三）」等主題，歡迎投資人踴躍觀看及參與，以掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心表示，8月24日（下周一）將邀請國內醫藥品連鎖通路商大樹（6469）、布局醫療用工業電腦之醫揚（6569）、及保健食品及面膜專業代理廠商大江（8436）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

8月25日（下周二）加碼推出第二場「富櫃200（二）」主題之業績發表會，邀請砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）、陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電（6173）、及消費性產品連接器廠商良維（6290）等3家公司線上直播說明。

8月27日（下周四）將邀請三家在各領域有不錯表現的「櫃買特色」公司，包括製程自動感測器與流量計製造廠商桓達（4549）、國內期貨經紀商之龍頭股元大期（6023）、及從生產製造跨足電子商務及通路之連接器線材廠商岳豐（6220）等線上直播說明。

8月28日（下周五）為加強在地化服務及拉近投資人與中部企業的距離，在台中裕元花園酒店舉行「富櫃200（三）」場次，包括專攻高階工業用電源供應器廠商博大（8109）、專注於開發嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財之供應商力旺（3529）、及隱形眼鏡專業製造廠商金可-KY（8406）等，台中場次開放現場參與，投資人可至櫃買中心活動網頁報名。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看及查詢。

(工商 )