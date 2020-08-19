AI解決方案公司iKala 19日宣布完成B輪募資，將由緯創資通旗下緯創數技投資控股領投，和通創投集團及怡和創投參與續投，共獲1,700萬美元資金，累積所有輪次，iKala總募資金額已達3,030萬美元（約新台幣9億元）。iKala表示，本輪資金將用在強化AI研發能量、加速iKala擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。

iKala成立於2011年，從雲端K歌服務起家一路轉型，聚焦自然語言理解技術，現已為跨國AI公司，提供AI驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，旗下有iKala Cloud和iKala Commerce兩大事業群，服務超過400家企業及15,000家廣告主及品牌主，服務範圍超過12種產業。iKala客戶中，包含多家財星500大企業。

據悉，緯創集團看好iKala堅強的AI技術實力與海外市場部署領先進程，率先投資1,500萬美元。原投資人和通創投集團及怡和創投，則分別看好iKala數據分析與自有AI技術，以及在數位轉型、商務應用的技術力，和東南亞跨國營運實力，於本輪持續挹注。

iKala董事簡立峰表示，台灣位於東亞中心，匯聚軟、硬體科技研發人才，很適合作為亞洲的AI人才庫及進攻海外市場版圖的核心基地。未來期望iKala透過垂直整合性AI服務及新零售服務，幫助企業拓展亞洲版圖。

iKala成立九年多，歷經多次關鍵轉型，去年營收較前一年成長近3倍（295％），海外團隊布局也在這三年成長1.7倍。因應全球企業加速轉型創新及拓展新銷售通路的強勁需求，共同創辦人暨執行長程世嘉表示，接下來將持續以「AI賦能」為使命，將持續佈局海外，目標要在3年內搶佔亞洲9國，包括台灣、星、日、港、越、泰、菲、馬、印等地，以AI Commerce未來商務新戰略，構築東北亞及東南亞新零售市場經濟圈。

iKala今年陸續推出iKala Cloud及iKala Commerce等事業群，「iKala商務」整合旗下網紅社群行銷服務KOL Radar的5萬筆跨國網紅資料、1億多筆社群內容數據，以及AI社群電商服務Shoplus的14萬筆東南亞是群賣家，協助企業進攻社群電商。其中，KOL Radar技術可即時收集Facebook、YouTube、Instagram、TikTok上龐大的社群資料，並透過大數據及AI運算，幫助品牌發揮網紅行銷的最高效益，目前已服務超過15,000 個企業主。

Shoplus則是AI社群電商銷售夥伴，透過iKala的AI語意及圖像偵測技術、AI智能聊天機器人與即時影音互動科技，可幫助東南亞社群賣家減少人力消耗。程世嘉舉例，今年第一季聯合利華在封城管制疫情時期，透過iKala Shoplus，其位於菲律賓的近50家實體商店能透過 跟消費者互動並銷售商品，整個專案在7天內快速落實，5月下旬已陸續於菲律賓推出。

(工商 )