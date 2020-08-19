衛福部今日表示，民眾因新冠肺炎受隔離、檢疫者，可申請領取每日1,000元防疫補償金，自從3月23日開放受理申請以來，已經核准超過11萬件，發出16.4億元！

衛福部特別提到，如果民眾居家、集中檢疫時，出現「未滿1日」沒有被補償的情形，並符合補償辦法請領資格，將可從8月17日起補發，各直轄市、縣市政府預計於10月底前完成補發1日防疫補償1,000元。

衛福部舉例，例如「國人」或「持居留證者」於7月1日下午2時入境，至7月15日24時檢疫期滿，共受檢疫措施14日又10小時，故防疫補償期間改計為15日，而給予15日防疫補償。但接受檢疫期間民眾如已支領薪資，例如雇主依法應給薪的例假日或國定假日，則仍需扣除支領薪資之日數。

但也有人不符補貼資格，衛福部說，若是民眾先前為「湖北返國回溯專案」、「歐洲、土耳其、埃及、杜拜(皆含轉機)返國回溯專案」、「自美國、東亞、加拿大返國有症狀回溯專案」及居家隔離對象，防疫補償期間為自特定日、補開通知單日或「告知」應受隔離之日起算，「並沒有檢疫期間或隔離期間有未滿1日未受補償」之情形，所以不在這一次補發1日防疫補償對象中。

對於補償政策，衛福部說明，防疫補償辦法於今年3月10日發布實施，自3月23日開放受理申請防疫補償，截至8月16日已受理14萬6,103件，已完成審查12萬1,835件，審核通過11萬6,754件，共核給16億4,430萬6,000元。

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