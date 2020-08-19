秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」經營理念的元大人壽，多年來持續推廣保障型暨長年期商品，希望提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。基於教育從小扎根，針對教育資源較匱乏的偏鄉兒少，元大人壽今（2020）年更啟動「元大人壽小樹陪伴列車」，由元大志工前進偏鄉推展保險與風險教育。繼北區兒童之家後，本（8）月14日更前進位於高雄的社團法人高雄市六龜關懷協會進行志工服務，透由遊戲結合專業推展保險與風險意識教育，希望幫助偏鄉孩童建立正確的風險與保障觀念。

六龜關懷協會設立於八八風災後，長期為六龜地區民眾服務，包含協助在地居民災後職業培訓及重建社區意識，近年來因六龜區的青壯年外移，且六龜區孩童多半是隔代教養、新移民、單親等家庭狀況，小朋友乏人關照，故自101年起，針對孩童提供課後照顧服務及安排多元課程，希望讓孩子在安全且豐富的環境下成長。

根據兒童福利聯盟調查發現，逾6成偏鄉孩子因單親或隔代教養，家庭收入較不穩定，導致安親得靠學校或社區支援，教育資源遠遠落後城市孩子，金融相關教育更是缺乏。元大人壽藉由「元大人壽小樹陪伴列車」志工服務，希望將風險轉嫁、保險保障結合專業，打造適齡的風險教育課程，扎根於偏鄉孩童。本次志工服務特別針對六龜關懷協會所照顧的孩童年齡較小，先藉由抽疊疊樂遊戲，讓孩子經由遊戲過程了解風險就像可能隨時會倒塌的積木，並透過不同道具，如塑膠尺、紙尺等來維持疊疊樂的穩定性，藉此了解分散轉嫁風險及防護的重要性。

六龜關懷協會張社工表示，高雄六龜區域幅員較大，教育資源不比城市，金融相關教育更是缺乏，這次元大人壽所帶來風險及保險教育課程，對孩子來說非常重要。而元大人壽志工團們也表示，可以結合自己的專業幫助更多孩子認識風險並建立正確的保障觀念，以自己身為保險從業人員為榮，並感到滿足。現場參與活動的小朋友也分享，平常除了協會的老師外，很少跟其它人一起玩，知道元大人壽的叔叔、阿姨要來陪自己做功課和玩遊戲，前一晚就非常興奮，今天有叔叔、阿姨的陪伴真的很開心。「元大人壽小樹陪伴列車」未來亦將前進台灣各地偏鄉，用實際行動、關懷、陪伴孩童成長，幫助小樹們扎穩根莖，持續向上茁壯。

(工商 )