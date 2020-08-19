台新銀行關心客戶，提供客戶無微不至的服務，連最讓父母憂心的108年課綱，台新銀行透過YBO志工營系列活動的舉辦，協助VIP客戶補強子女教育，從兩階段的課程規畫，增加課業以外的知識與技能，並把知識實際運用在日常生活中。

台新銀行客群經營處資深協理楊郁敏表示，規劃一系列結合社會公益的台新銀行YBO志工營活動，邀請高中職階段的YBO青少年會員參與，希望透過充實的志工訓練課程，培育學科外的核心素養及多元發展與服務關懷精神，同時體會擔任志工的意義與內涵。

楊郁敏指出，YBO志工營系列活動兩階段的課程規畫，第一階段參加的學員必須先完成志工訓練課程，內容除了邀請專業講師傳授擔任志工的意義與內涵，並教導如何與學齡兒童互動相處，另外也透過台新獨家設計的理財桌遊，學習專業的金融知識；第二階段則會實際到社福團體親自參與公益服務，YBO志工們會將學習到的概念，經由完整的活動規劃，在社福團體陪伴學齡兒童一起遊戲及學習成長，YBO志工們也可發揮自己小小的力量傳遞愛與關懷。

該行表示，為滿足不同理財需求的顧客，台卜析財富管理會員制度為VIP客戶量身打造專屬會員權益，首創家庭會員結合兒童帳戶機制，將理財配置由個人延伸至全家人，依照家庭成員的生涯階段進行規畫，全家人還能共享優惠權益。

(工商 )