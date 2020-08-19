2020台中購物節獲民眾熱烈響應，市長盧秀燕「加碼」回饋民眾，若累積登錄金額超過60億元，即新增70吋電視、電動自行車獎項。

經發局統計，截至目前累積登錄金額達57.27億元，周末有望突破加碼門檻，獎項預計22日於內新市場「大里GOGO購有禮好幸福活動」抽出，歡迎市民朋友持續登錄消費發票，成為加碼大獎幸運兒。

中央發放「振興三倍券」促進後疫情時代經濟，各縣市紛紛推出加碼方案。依據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查指出，六都振興加碼的相關討論聲量，以台中市42.73％為最高，今年台中購物節推出精品豪宅、百萬現金、汽車、機車等重量級獎品，獲得大量曝光與全台關注。

經發局指出，22日「大里GOGO購有禮好幸福暨2020台中樂購物節抽獎活動」除了1台TIIDA汽車、10萬現金及1台光陽電動機車等原定獎項外，將配合累積金額突破60億元，再抽出1台70吋4K液晶電視、1台電動自行車加碼大獎。

活動也安排超級紅人榜歌手葉諾帆、薩克斯風樂團等表演，搭配其他現場獎項，還有1萬顆水餃及2千份芋頭冰免費發送，讓現場民眾品嘗在地美食，活動時間為當天下午4時至6時，歡迎民眾到場品嘗在地美食，參與抽大獎。

(中時 )