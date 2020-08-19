孫德榮和小刀彭康育師徒情深。（孫德榮提供）

小刀近期正在進行增肌減脂健身計畫。（量能文創提供）

在演藝圈呼風喚雨多年的金牌經紀人孫德榮，曾捧紅5566、明道、陳喬恩等藝人，近年因健康因素沈潛的他，19日宣布將攜手昔日子弟兵彭康育（小刀）以YouTuber新身份復出，他的頻道 「我的人生不需要你按讚 」 9月15日正式推出首支影片，將會是他22日在5566《Since5566高雄演唱會》演唱會前的獨家直擊。他說，未來除了將以演藝圈新人身份「孫腫」訪問藝人朋友，也將訪問各行各業成功或曾失敗的朋友，他坦言雖然重視影片點擊率，但內容不走譁眾取寵，希望寓教於樂。

孫德榮表示，自從前陣子他最敬愛的大嫂離世後，他無時不刻都在想念她，，他的幫傭每天會送兩餐到家裡給他吃，所有生活用品都在24小時購物網站或淘寶線上網購，他可以三星期都不出門，生活規律到很無趣，常思考自己活著除了照顧84歲老媽媽、50多歲智能障礙的妹妹，到底還能幹什麼。他的醫生鼓勵他一定要走出去，否則接下來身心都可能會生病，他於是在TORO、冠達等昔日子弟兵的鼓勵下，決定與最近也推出頻道的小刀一起成為YouTuber，把自己曾經喜歡做的事、豐富的生活閱歷點滴，用訪問藝人、各行各業朋友方式拍成影片，之後將每個月推出三支影片。

他說，5566成員之一的小刀最近正為了演唱會，展開一連串的挑戰計畫，除了將挑戰〈無所謂〉完美對拍，菸齡25年的他也開始實行「21天戒菸計劃」，更挑戰「15天極虐式增肌減脂健身」，並將魔鬼訓練的過程拍成影片與粉絲分享，希望能鼓勵更多人永遠不要放棄學習，要勇於挑戰。由於小刀的「15天極虐式增肌減脂健身」系列影片，即日起每週三、六晚上6點，將在彭小刀官方Youtube及FB彭小刀等頻道播出，他也決定同日宣布自己的新計畫，師徒一起當YouTuber。

為了拍攝網路影片，他的乾兒子兼經紀人修毅已經為他組了團隊，情同父女、已經營頻道一段時日的趙小僑給予技術指導，「女婿」劉亮佐則幫忙添購攝影器材等設備，他笑說，因為自己的新計畫搞得大家都很忙，他前天親自發出通告動員令，也已經先收到70幾個回覆都說OK，除了5566演唱會專訪及後台直擊，他之後還會訪問于美人、沈玉琳、任賢齊等圈內好友。

孫德榮笑說，包括22日要訪問5566在內，每次當他以新人之姿訪問藝人時，都會以「畢恭畢敬」的「孫腫」角色進行。他有感而發地說，5566將是全世界唯一兩度觀眾戴口罩欣賞演出的團體，「第一次是SARS時的新加坡演唱會，當時本來要取消，但新加坡政府不准我們取消，原因何在？因為如期舉行代表新加坡疫情不嚴重，如果取消則在國際視聽上會有疫情非常嚴重的不良觀感，所以那次有一萬兩千人都戴上口罩欣賞演出，當年的精彩畫面也都會出現在我的影片中！」

(中時 )