片寄涼太新片《午夜0時的吻》巨星白馬王子上身，甚至為戲精心準備眾多帥氣私服，總數高達70套以上，此外，片寄涼太得知電影本周將在台上映，特別錄製影片向台灣觀眾問候，「我跟橋本環奈主演的《午夜0時的吻》即將在台灣上映，非常開心！」他同時也應景表示，這個會讓影迷臉紅心跳的故事，很適合在情人節前夕於大銀幕欣賞，「據說台灣有慶祝農曆情人節的習慣，今年是在8月25日這天，也跟電影上映日很近，如果大家也能抱持著慶祝情人節的心情觀賞這部電影就更棒了！」片寄涼太表示，這是一部關於超級巨星與女高中生的戀愛故事，拍得很自然貼近生活，最後帥氣高呼「我在戲院等你們呦！」

改編自暢銷漫畫的《午夜0時的吻》，電影版100％還原漫畫的撩人浪漫名場面，挑戰《戀愛可以持續到天長地久》後又一高甜戀愛！片寄涼太和橋本環奈演出大明星與女高中生的一見鍾情浪漫戀愛，約會足跡從高調包場遊樂園、電影院、到隱密度最高的私人豪宅，甚至公園散步的低調變裝約會，熱烈情侶的親暱互動包括冰淇淋甜筒、爆米花餵食、吹頭髮、戴帽戴口罩也擋不住的甜吻。 電影8月21日全台上映。

(中時 )