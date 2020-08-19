台北市交通局為提升初學者騎乘安全，2019年起比照交通部公路總局辦理「機車駕駛訓練制度計畫」，提供機車考照前訓練補助，由於今年北市補助名額額滿，交通局再增加800個補助名額，比照中央1300元，只要在11月30日前參加訓練課程，並完成機車駕照考試，取得駕照，就能獲得補助。

根據交通局統計，2019年機車交通事故有83人死亡、2萬9405人受傷，其中18至25歲騎士死亡15人、受傷8476人，占整體交通事故28.8％，因此，機車安全成為重要議題。因今年北市機車考照前訓練相當踴躍，補助已額滿，北市交通局特別增加800個名額，盼能強化防禦性駕駛安全觀念。

交通局長陳學台表示，只要年滿18歲，即日起至11月30日參加大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班或華豐駕訓班4家普通重機駕訓班，完成3天16小時的課程，並取得駕照，及能享有交通局補助訓練費1300元。

陳學台說，駕訓班的課程費用約在2800元至3700元，為鼓勵民眾參加機車駕訓，交通局也和「WeMo Scooter」、「iRent」與「GoShare」等3家業者合作，提供優惠方案，自20日起至4家普通重機駕訓班上課，可享騎乘金與騎乘時數優惠，送完為止。

另外，今年因疫情關係，公車司機特別辛苦，除了做好清潔消毒外，還要全程配戴口罩，甚至還有暖心的司機，提供自備口罩給忘記攜帶口罩的乘客，因此，北市交通局特別舉辦「運轉為您」公車心意卡網路徵稿活動，盼民眾能發揮創意，設計出各種心意卡片，以簡單的話對駕駛表達感謝。

(中時 )