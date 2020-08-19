新北市板橋區文德路某建築工地內今（19）日下午3時30分許突然小面積地基塌陷，造成工地內1間警衛室倒塌，所幸無人傷亡，工務局、板橋區公所及警消均派員到場處理，初步了解疑是連續壁破裂造成，隨後已緊急灌漿回填，塌陷範圍應不至再擴大。

(中時 )