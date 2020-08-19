板橋建築工地地基塌陷 警衛室倒塌無人傷 17:212020/08/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某工地地基下陷，造成警衛室倒塌。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區文德路某建築工地內今（19）日下午3時30分許突然小面積地基塌陷，造成工地內1間警衛室倒塌，所幸無人傷亡，工務局、板橋區公所及警消均派員到場處理，初步了解疑是連續壁破裂造成，隨後已緊急灌漿回填，塌陷範圍應不至再擴大。 (中時 ) #工地 #塌陷 #警衛室 #倒塌 #地基 也許您會感興趣 推薦閱讀 拿洪仲丘比擬職災 柯失言挨批 04:102020/08/15 社會新聞 彰化大城鄉代會主席找兄弟恐嚇廠商 索賄1300萬遭聲押 11:552020/08/19 社會 龍捲橫掃內蒙33人受傷 逾百頂蒙古包遭夷平 10:502020/08/14 生活 達人心法－不懂管理 但懂人性 04:102020/08/15 產業特刊 足球小將獻技 幫昇恆昌打氣 04:102020/08/15 運動天地 紙紮工藝的死亡美學 09:002020/08/14 生活 國際聲援貝魯特 修復路迢迢 04:102020/08/19 藝文副刊 六甲連3起規模4以上地震 地震測報中心：岩層破碎所致 15:472020/08/19 生活 變速球人生1／不願人生被三振 前職棒明星轉行年賣屋2億元 07:072020/08/17 社會 總演警察形象佳電視台力捧 男星爆酒駕還拒酒測「賠慘了」 22:002020/08/17 娛樂 社會熱門新聞 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 板橋建築工地地基塌陷 警衛室倒塌無人傷 - 社會 林口保齡球館突竄大火 客人球打一半急逃生 - 社會 8歲兄單車載2歲弟 擦撞化學槽車弟遭捲入車輪慘死 - 社會 視訊會議慘變活春宮 7議員直擊活塞運動 還得探討學生食物 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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