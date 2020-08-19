大陸商務部19日召開關於解讀全面深化服務貿易創新發展試點專題新聞發布會，商務部服貿司司長冼國義表示，將優先發展服務貿易作為推動經濟轉型升級和高質量發展的重要舉措，數位貿易、版權交易、在線教育等新興服務出口將成為新增長點。

大陸國務院8月2日批覆同意《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，從原有的17個試點地區擴圍至28個試點地區，新增大連、廈門、青島、石家莊、長春、合肥、濟南、昆明、烏魯木齊等省會城市和計畫單列市。

創新方面，順應新形勢下數位經濟的發展趨勢，大陸將在國家層面試點平台上大力推進數位服務、版權服務、醫藥研發、檢驗檢測、在線教育等新業態新模式發展，特別是在數位貿易領域，將組建國家數位貿易專家工作組等。同時展開數位人民幣試點、便利外國人在大陸使用移動支付試點、促進「兩頭在外」的研發、檢測等服務發展，促進國際精品賽事發展等業態模式創新。

(旺報 )