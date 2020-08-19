大陸外交部19日公布，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應新加坡政府邀請，於19、20日訪問新加坡；他也答應南韓國家情報院院長徐薰邀請，於21至22日訪問南韓釜山進行磋商。雙方料將討論陸方領導人訪韓的計劃，相關日程仍然未定。

南韓青瓦台發言人姜珉碩周三公布了楊潔篪訪韓消息，此行將是楊潔篪自2018年7月以來，時隔2年多後再次訪韓。姜珉碩表示，徐薰和楊潔篪料於周六上午會晤，並舉行午餐會議，就中韓防疫合作、加強高層交流、朝鮮半島及國際局勢交換意見。

此外，日本防衞大臣河野太郎18日在中方提出下，在防衞省與中國駐日大使孔鉉佑會面，2人會談約40分鐘，討論釣魚台和南海爭議。河野在會面期間，亦向孔鉉佑提及有關《香港國安法》對香港局勢造成的影響。

日方對中方在相關地區的活躍行動表示擔憂，並強烈要求陸方加以克制。河野和孔鉉佑亦就促進中日防衞合作上取得共識。防衞省透露，是次會談是由中方提出。河野強調，「正因存在擔憂，溝通才更是重要」；又表示在必要時，自衞隊將和海上保安廳將就中方在釣魚島附近的活動，合作採取應對行動。

(中時 )