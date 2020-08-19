今天下午新港發生一起槽車與腳踏車擦撞事故，1名2歲男童不幸死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

農曆7月第一天不平靜，一輛槽車與腳踏車下午1時許在159縣道與166縣道路口發生擦撞，現場腳踏車及小孩遭捲入車底，消防人員到場時1名2歲男童已明顯無呼吸心跳，8歲男童則意識清楚，救護人員趕緊將兩人送醫，詳細車禍原因待警方調查。

嘉義縣消防局表示，下午1點16分時接獲民眾報案指159縣道及166縣道路口發師車禍，趕緊派員趕赴現場，到場時有2名傷者，8歲男童意識清楚已自行脫困，另1名2歲幼兒疑似遭槽車捲入車底，救護人員上前評估已沒有生命徵象且身上多處擦傷，由新港91車進行心肺復甦術，並送往嘉義基督教醫院急救，急救無效身亡，另1名男童年則自行步行上救護車，並由太保91送醫救治。

據了解，該名8歲哥哥用腳踏車載弟弟，媽媽與姊姊其摩托車跟在後方，熟料竟發生慘劇，弟弟疑似遭槽車輾過，消防員到場時已無生命跡象且有瞳孔放大、脫肛等情形，相關肇事原因由警方調查中。

(中時 )