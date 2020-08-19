北市知名珠寶店「尚囍珠寶」負責人李罄靈與丈夫邱馗鈞，因周轉不靈，自去年起將客戶寄賣總價上億元的珠寶、鑽石，拿去典當換現，再開支票償還客戶，但今年4月跳票，李、邱卻人間蒸發，檢警昨赴台中拘提2人到案，台北地檢署訊後，今以2人涉犯業務侵占罪嫌重大，聲押禁見2人，台北地院今天下午裁准2人羈押禁見。

檢警今年6月間陸續接獲尚囍客戶、印度籍珠寶商報案，指控他們把珠寶、鑽石放在尚囍珠寶寄賣，卻都被李、邱2人拿去典當，他們向李、邱催討，2人以開支票償還，或將當票拿給客戶自行贖回，事後再補差額。

檢警調查，李、邱自去年起，偷偷典當客戶珠寶，用來支付先前積欠客戶的款項，有時周轉不靈，還會讓珠寶、鑽石流當，使客戶損失慘重，今年4月支票跳票後，李、邱2人就人間蒸發，客戶估計被2人拿去典當的珠寶鑽石至少1億元。

檢警接獲線報，指李、邱2人躲在台中，18日南下台中拘提2人到案，2人宣稱聽說有債主找黑道追債，才能南下躲藏，並推稱因新冠肺炎疫情影響，無法出國參展交易，只好典當客戶珠寶。

但檢方認為，2人早在疫情爆發之前，就偷偷典當典珠寶，2人有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

(中時 )