據勤業眾信聯合會計師事務所日前公布的《2020不動產業趨勢展望》報告，疫情改變了不動產業的行銷和銷售方式，「線上看房」將成為趨勢。房仲業者21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑直言，已經來到一個新的常態，那就是人類與網路、科技已經密不可分的這項事實。

21世紀不動產將會持續推動房仲數位轉型及更加重視網路行銷，社群媒體能增加品牌與潛在顧客互動的機會、強化客戶黏著度，這類工具在後疫情時代更是成為行銷的顯學。

21世紀不動產因應疫情啟動應變機制，其中，21世紀不動產亞太區暨台灣區總部提供多元的「物件拍攝實體課程」，並且使用獨家的C21資訊網持續開設不受時空限制的「21 on-line線上課程」，讓所有夥伴都能精益求精並與全球同步接軌。

而加拿大總部則在臉書粉絲專頁推出「21分鐘鍛鍊」(#21MinuteWorkout)網路研討會系列課程，一周五天邀請各領域專家擔任線上教練。

21世紀不動產指出，「21分鐘鍛鍊」其中一個主題就是由EyeSpy360的執行長Andrew Nicholls分享如何運用360度全景相機或手機，為不動產物件建立2D平面圖及3D實景模型，製作出令人身臨其境的虛擬導覽。

觀看者如同使用Google街景地圖般，可在3D模型內的各個空間隨意行走或暫停，甚至還能進一步了解屋內設備如廚房洗碗機功能、內部結構等，如同實際參觀時有專人在旁解說。

不只如此，虛擬導覽平台結合Google Map資訊，讓觀看者可以同時了解物件所在區域、社區環境、周遭的生活機能等，為客戶創造截然不同的線上看房體驗。

(時報資訊)