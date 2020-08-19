◎豪華旅行社不敵疫情 利百加歇業、加利利裁員

新冠病毒至今看不到盡頭，又有旅行社撐不下去。專門經營高檔團的利百加旅行社今日傳出，自10月起暫時歇業，40多名員工資遣優退，同集團以歐洲團聞名的加利利旅行社則縮編，一半留職停薪及優離，剩下一半留下等待復甦。

◎李眉蓁論文涉抄襲 中山大學決議撤銷學位

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲，風波不斷延燒。而該篇論文經過中山大學送校外審查後，並由校內社會科學院投票，已經全數同意論文抄襲情節嚴重，並撤銷碩士學位。

◎鬆綁小明 2532人可返台就學

教育部今天宣布，高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家/地區境外學生(含舊生及109學年度新生)入境，以上皆含陸港澳籍身分學生，符合資格的有2532人。

◎派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因

彰化衛生局主動進行篩檢，意外篩檢出一名自美國返台的確診者，疫情指揮中心指揮官陳時中卻下令政風處調查，對此前疾管局副局長施文儀表示，條件定義是給大家遵守操作的，但絕不是「天條」，可允許有例外！對此指揮官陳時中今天在每週一次的記者會特地花時間說明，找政風處是因為是第三方公正團體，要理解居家檢疫者怎麼會跑出來，講處分就傷感情，只是希望地方有任何政策要告知，上下一條心才比較好防疫。

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