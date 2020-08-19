中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指示政風調查彰化縣衛生局，國民黨革實院副院長游淑慧質問：陳時中好大官威，莫非見笑轉生氣？以致「內行人說外行話」。游淑慧酸說，促轉會盯死在野黨，NCC箝制媒體風向，政風威嚇盡責公務員，這是「民主進步？愛鄉愛土？」

游淑慧也以公務員出身的背景指出，陳時中部長要政風調查彰化縣衛生局？真要幫基層公務員說幾句話，指出「文不對題」、「陳時中無權指揮地方政風」兩點。

游淑慧說，眾所皆知，政風業務範疇為：「政風的主要是關於員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、公務機密及機關安全維護事項等，意即政風單位之工作以公務人員操守及風紀問題為主。」難道陳部長認為彰化縣衛生局主動檢疫是收了紅包嗎？否則衛生局主動檢疫與他們的操守和風紀何關？

她說，公務員勇於任事、主動出擊，最後也成功發現病例黑數，有功卻要罰，讓人寒心和錯愕。

其次，政風是一條鞭體系，而地方也有自治權力。可以下令政風調查彰化衛生局的，除了彰化縣長本人以外，就是法務部廉政系統。陳部長越權下令，難道是忘了自己還沒當上行政院長，小心權高震蘇。

游淑慧說，她和陳時中部長都在公務體系多年，套一句陳部長之前嗆聲的話「不要內行人外行話」。

(中時 )