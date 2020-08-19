副總統賴清德今天主持前總統李登輝治喪大員會議，確定9月19日上午9點於真理大學舉行追思禮拜，蔡英文總統將親自出席並頒發褒揚令，隨後覆蓋國旗、啟靈時發禮砲21響。10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區舉行奉安儀式，當天全國公務機關將降半旗一天。

賴清德今天下午2點召開治喪大員會議，除獨派大老彭明敏、辜寬敏、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席江啟臣請假外，其餘都親自出席。會議前，與會者起立為李登輝默哀一分鐘，隨後由治喪工作小組進行報告。

總統府發言人張淳涵今天說明表示，報告中首先感謝社會各界和國際友人，在台北賓館追思會場開放期間前往追思，總計有超過4萬人次，包括56位駐台使節和官員，另外，43個駐外館處設追思部和簽名處，有20個駐外單位於社群媒體設線上專區，共有1661位外國政要和友人表達悼念之意。

他說，李登輝追思告別禮拜預計9月19日上午9點在真理大學大禮拜堂舉行，由台灣基督教長老教會協助，按基督教禮拜程序、並符合卸任總統慣例及體制合宜崇隆的進行，真理大學大禮拜堂是1997年由李剪綵落成啟用，當天現場僅開放親友和教友等人前往。

另外，當天也將於李登輝母校的淡江中學禮拜堂設追思會場，供民眾前往弔唁，並同步直播真理大學的追思告別禮拜畫面，現場也將布置台北賓館所展示的李前總統生平事蹟事件牆，及台北賓館民眾十三面留言牆，並以人形立牌的方式，重現李前總統早年在淡江中學的校園留影。

他說，真理大學及淡江中學都是隸屬於台灣基督教長老教會，9月19日當天，蔡英文總統將親自出席追思告別禮拜、頒發褒揚令，表彰李前總統畢生對國家的重要貢獻，之後進行覆蓋國旗的儀式，在追思告別禮拜之後，啟靈儀式發禮砲21響，並繞行李前總統的母校淡江中學進行最後的巡禮，隨後骨灰再返回翠山莊暫厝。

總統府也將製作李前總統的追思影片，國史館也編列了中、英、日文版的李登輝專輯，追思禮拜尊重家屬意願，不發訃聞，但會於四大報頭版刊登廣告。

李登輝奉安儀式則預計10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行，同樣依照李前總統的宗教信仰以及家屬的意願，按基督教禮拜的程序，並比照卸任總統規格辦理，當天全國公務機關將降半旗一天。

賴清德也在會中表示，李登輝主政十二年排除種種的困難，帶領台灣走過最艱辛的民主過程，推動修憲，終結萬年國會，推動總統直選，奠定了台灣最重要的民主基石。

李登輝女兒李安妮則代表家屬，感謝蔡英文總統與治喪工作小組，在過去李前總統臥病期間時時關心，並進行事前的部署，家屬深感總統的用心。在過去的一段時間，家屬與總統府有許多的聯繫溝通跟討論，重點在於秉持李前總統生前「脫古改新、誠實自然」的人生理念，過去無論是在台北賓館追思會場的安排，或是8月14日的入歛火化禮拜都力求做到這兩點，以不擾民、溫馨的方式來懷念李前總統。

(中時 )