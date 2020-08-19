台開集團董事長邱復生（中）歡迎兩位拉麵師傅到花蓮，把日本道地的原味帶到花蓮。（王志偉攝）

受新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國旅遊，台開邀兩位拉麵師傅，推出4款限定拉麵。（王志偉攝）

4款道地拉麵，濃稠的湯頭搭配Q彈麵體，宛如置身東洋街道。（王志偉攝）

因疫情無法出國，卻又想吃道地日式拉麵，台開新天堂樂邀請2位日本駐台拉麵師傅，帶來4款道地拉麵，濃稠的湯頭搭配Q彈麵體，宛如置身東洋街道；其中來自大阪的芳澤克紀，任職的誠屋拉麵公司，曾在花蓮強震時發起募款，將愛心跨海送到花蓮，如今再和花蓮結緣，要把熱騰騰的美味送達花蓮。

台開新天堂樂園發起為期1個月至10月11日「日本拉麵祭」，邀請日本拉麵師傅來到花蓮，帶來4款限定商品，東京叉燒醬油拉麵、北海道玉米奶油鹽味拉麵、誠屋牛骨叉燒拉麵、誠屋黑芝麻擔擔麵，獨門特調醬汁及濃郁湯頭，搭配上Q彈日本傳統麵條與美味人氣配料，一解思念旅行日本之情。

台開集團董事長邱復生表示，很久沒有去日本了，這次邀請兩位日本師傅芳澤克紀、松崎英明來到花蓮，烹煮最道地的日本拉麵，偶爾要嚐試不同的味道，把日本道地的原味帶到花蓮。

其中芳澤克紀與花蓮淵源頗深，在花蓮發生0206強震後，他任職的誠屋拉麵公司，發起為花蓮愛心募款，將款項全數捐給市公所震災用，如今全球疫情嚴峻，盼再用匠人精神作出的拉麵，讓台灣民眾享用，不用出國也能品嘗到道地日本拉麵。

芳澤克紀也說，至去年為止，每5位台灣人就有１位到日本遊玩，其中也一定會至少吃一次拉麵，可惜因為新冠肺炎無法前往日本，「讓台灣民眾享受到與日本一樣的味道、品質與評價」，相信能用有溫度的拉麵，拉起家人的微笑，讓溫暖親切的拉麵文化給海外各個國家人民。

(中時 )