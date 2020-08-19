美國交通部星期二宣佈，美國和大陸已同意讓兩國航空公司將每週來往兩國之間的4個航班增加到8個。

《美國之音》引述交通部聲明稱，在大陸方面決定讓美國的航空公司將飛往大陸的航班增加一倍之後，美國方面也採取對等措施，讓大陸飛美航班增加一倍。

美交通部聲明說，美國政府依然希望大陸方面依照兩國航空協議讓美國的航空公司完全恢復飛往大陸的航班，只要大陸逐漸讓美國的航空公司增加航班，美方也會做出對等的回應。

報導說，在新冠病毒疫情爆發後，美國川普總統今年1月31日禁止幾乎所有非美國公民從中國大陸飛往美國，不久之後美國的航空公司也停止了飛往大陸的航班。

今年6月，美國幾家航空公司希望恢復飛往中國的航班，但沒有得到中國民航局的批准。美國交通部於是宣佈從6月16日起暫停大陸的航空公司飛到美國的定期客運航班，美國交通部禁航決定宣布的幾小時後，大陸中國民航局決定讓美國公司每週僅運營一個中國大陸航班。

自那時起，兩國航空管理當局開始緩慢增加來往兩國之間的航班，美中之間的航班對峙也逐步獲得緩解。

(中時新聞網)