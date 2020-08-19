湖人與拓荒者的尖峰對決，絲毫看不出湖人是西區頭號種子，而拓荒者是吊車尾闖進季後賽的球隊，然而最終結果是拓荒者爆冷擊敗了湖人。詹姆斯賽後受訪時表示，我們沒能把握住幾次進攻機會，防守上卻在最後幾分鐘出現漏洞，讓對手投進了3顆三分球。

在詹姆斯與安東尼戴維斯的領軍下，相隔7年之後湖人再次重溫季後賽美夢，但對於詹姆斯而言，季後賽只不過是他想要重返榮耀的第一步，因此今天季後賽首輪首戰打得非常努力，繳出23分、17籃板、15助攻的超級數據，成為NBA史上第一人。

可惜再出色的攻守數據依舊換不回一場勝利，尤其是關鍵時刻安東尼戴維斯熄火，僅靠詹姆斯獨撐大局，證明一場籃球賽是五人的團隊運動，沒有團隊默契是行不通的，這一點拓荒者發揮得淋漓盡致，利拉德、安森尼以及崔特在最後3分13秒內接連投進三分球，上演了小老大幹掉老大的精彩戲碼。

詹姆斯表示，我們獲得很多非常好的機會，進攻端也有很棒的出手視野，可惜隊友們沒能將球投進。這個球季我們好幾次出現進攻當機局面，甚至發生在關鍵時刻，尤其是在面對像拓荒者這樣的對手，我們不能讓類似的事情發生。

詹姆斯說，「我們身處一個沒有球迷的隔離賽區，周遭氛圍和以往截然不同，但我在場上會努力拿出最好水準來幫助球隊贏球，這一點始終沒有改變，整場比賽我們在防守端一直做得很好，但最後幾分鐘卻出現了漏洞，被對手趁機投進幾個三分球，他們在最後階段的把握性比我們還要好。」

此役，湖人全隊三分球32投5中，投籃命中率僅有15.6%，這是NBA季後賽史上單場三分球出手超過30次的球隊中，第二低的投籃命中率。

湖人教頭佛格表示，這場比賽開打前拓荒者已打了8場季後賽(意欲拓荒者將每場復賽都當作季後賽來打，但拓荒者還多打了1場附加賽，所以應該是9場比賽)，我們必須盡快調整過來，讓球員快點融入季後賽氣氛。

(中時 )