中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人發表採用3D LiDAR SLAM技術的全自主移動機器人導航方案。總經理忻維忠表示，目前已經和台灣叉車大廠恆智、以及德國叉車廠Linde合作，預計第四季開始出貨。

2020台北國際物流暨物聯網展登場，中光電智能機器人發表全球首款採用3D LiDAR SLAM 技術的全自主移動機器人導航方案。忻維忠表示，除了發展全自主無人機外，中光電智能機器人也針對智慧工廠的物流搬運機器人，開發業界最先進的3D LiDAR SLAM全自主導航方案，提供智慧工廠解決方案。

工業用車輛常在沒有GPS信號的環境下運作，以往使用的引導式搬運車需要安裝磁條、反光板或是QR Code才能精準定位，使得場域佈署較為困難。中光電智能機器人的3D LiDAR SLAM全自主導航方案採用3D LiDAR感測技術，360度全域掃描無死角，且不受外部光源干擾，室內室外皆能使用，克服了場域佈署的痛點，無需改造現場環境即可實現同步定位與3D圖資建構，再搭配自行開發的感測融合演算法，並融合慣性陀螺儀感測資訊，不但成功解決長時間行走累計誤差的問題，定位精準度更達到1公分內的業界最高水準，即使行駛於長廊或崎嶇地面皆能精準定位。

此外，獨特的AI棧板辨識功能，透過3D深度相機即時擷取棧板特徵點比對計算，辨識出不同棧板形狀及棧板在空間中的座標，不僅可自動調整叉取深度，更可計算最佳路徑後驅動車體叉取棧板，猶如專業叉車駕駛，大幅提升整體搬運效率，再搭配車隊管理系統，透過中控台或APP掌握叉車狀況，如電池狀況、保養建議、指派任務及派遣車輛，有效管理多車協作場域，更可客製化所需資訊並回傳至智慧物流系統，例如ERP／WMS／MES，實現智慧工廠。

(工商 )