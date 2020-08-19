搶攻秋季國旅商機，宜蘭傳藝老爺行旅自9月1日至11月30日，以「秋日輕旅行」為主題，推出住房專案，一泊一食精緻客房，每房4,300元起，客人入住即可獲得grion時尚輕量環保袋包，還可挑選專案限定溪和食品嚴選海味零食以及農純鄉美夢成真茶，另外再加碼贈送iRent和運租車新戶免費時數，超值住房專案豐富旅程，吃喝玩樂「袋」著走，共享秋日好時光。

位在宜蘭傳藝園區內的傳藝老爺行旅，入住旅客均可免費暢遊傳藝園區、手作DIY習藝體驗，今年秋季為豐富旅人活動，特別與「grion」、「溪和食品」、「農純鄉」、「iRent和運租車」攜手合作，訴求輕裝簡行、輕鬆出遊。

「grion時尚輕量環保袋包」不同於一般包、袋，以應用在登山、雪地滑板的運動機能布料，搭配手工車縫技術，防水、耐重又舒適，時尚感設計，袋口有袋蓋，拉開還有魔鬼氈，物品不易掉出，把所有細節處理到位，為一款機能性時尚環保袋包，入住期間，無需大包小包，隨身物品收進grion包內，秋日輕盈漫步，暢玩傳藝園區感受傳統藝術之美。若感到嘴饞，可品嚐專案限定「溪和食品嚴選海味零食」，有杏仁小魚乾、堅果櫻花蝦2種口味供挑選。睡前推薦「農純鄉美夢成真茶」，幫助入眠好夢甜甜。

「秋日輕旅行」住房專案適用政府推出的振興三倍券與藝FUN券，此外，傳藝老爺特別再加碼，使用振興三倍券1000元實體券，即贈送價值超過3,000元之餐飲住宿優惠券，可於下次入住時折抵1,000元房費或手菜中餐廳晚間單人套餐買一送一，或是選擇假日住房不加價，

有租車考量之旅客，可下載「iRent和運租車」APP，提供iRent新戶免費1小時優惠序號，限量供應贈完為止。秋遊傳藝老爺，包辦旅人食衣住行育樂，豐富美好假期。

(工商 )