搶偽出國商機 永和贊都會推「神遊韓國」 17:312020/08/19 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （下榻位在永和的晶贊都會旅店，飯店提供客人韓服體驗。圖／晶贊都會旅店） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邊境未解封、偽出國正夯，成旅觀光旗下連鎖飯店品牌「晶贊都會旅店．台北永和」推出「神遊韓國」住房專案，即日起至10月31日止，雙人房平日1,888元，專案內含雙人房住宿一晚，附贈60元早餐抵用券，提供韓服穿著體驗，並贈送韓國泡麵。 「晶贊都會旅店．台北永和」與台北捷運頂溪站共構，步行到全臺灣韓味最濃的地方「韓國街」永和中興街只要1分鐘，130多處韓式店面，販售正統韓國商品，食衣育樂通通有，商圈處處的活潑彩繪韓風壁畫與地貼，不僅好買也好拍。 (工商 ) #都會 #韓國 #晶贊 #永和 #旅店 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳進興那條路台灣最長的「犯罪連續劇」（上） 04:102020/08/18 藝文副刊 考察東沙島遭國防部喊卡 葉毓蘭「還原內幕」：很可笑 13:542020/08/19 政治 火燒屁股急求救 韓國瑜選前之夜爲何提「鵝蛋」 黨政人士爆真相 19:162020/08/18 政治 《傳產》台北忠孝和苑三井花園試營運 首年房價目標3千元 11:422020/08/18 財經 網提議把韓國瑜「這塊磚」挖掉 韓粉心寒：秋後算帳開始了 08:242020/08/19 政治 謝世謙看航空客運 雙向復飛才有救 04:102020/08/18 產業．科技 未把話說死 針對黨主席 韓國瑜的回答讓競爭者心涼一半 13:582020/08/18 政治 綠營怎鬥韓國瑜 王鴻薇：宜將勝勇追窮寇 00:172020/08/18 政治 韓國宣布：楊潔篪21日訪問釜山 傳為習近平出訪鋪路 15:192020/08/19 兩岸 看屋筆記： 三重區辰光曜(個案＋價格分析) 14:532020/08/18 建案開箱-新北 財經熱門新聞 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 川普「毀滅核彈」殺華為 美媒爆北京恐出手報復 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。