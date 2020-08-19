邊境未解封、偽出國正夯，成旅觀光旗下連鎖飯店品牌「晶贊都會旅店．台北永和」推出「神遊韓國」住房專案，即日起至10月31日止，雙人房平日1,888元，專案內含雙人房住宿一晚，附贈60元早餐抵用券，提供韓服穿著體驗，並贈送韓國泡麵。

「晶贊都會旅店．台北永和」與台北捷運頂溪站共構，步行到全臺灣韓味最濃的地方「韓國街」永和中興街只要1分鐘，130多處韓式店面，販售正統韓國商品，食衣育樂通通有，商圈處處的活潑彩繪韓風壁畫與地貼，不僅好買也好拍。

(工商 )