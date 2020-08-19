嘉義市傳統市場採買人潮不斷。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

行政院主計總處日前公布108年度家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得101萬9459元，是非6都縣市排名第3位，且超越台南、高雄，市長黃敏惠表示，這是繼102年之後，嘉義市再度突破百萬元，顯見嘉義市的經濟發展實力。

黃敏惠說，嘉義市108年度營利事業銷售額也繼103年度之後，再突破新高，達到約2311億9799萬元，代表市府積極行銷城市、辦活動、招商及執行硬體建設等各方面施政，有帶動經濟活絡的效果，市府會繼續結合民間力量，努力促進經濟動能。

市府表示，嘉義市營業稅總額從107年16億5353萬元，成長至108年19億2534萬元；營利事業銷售額從107年2236億7325萬元，成長至108年2311億9799萬元，展現民間消費力道增強，嘉義市的商機也持續不斷升溫。

市府主計處表示，108年度嘉義市平均每個家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄之金額）是101萬9459元，在全國20個縣市排名第7，僅次於台北市、新竹市、新竹縣、桃園市、新北市、台中市，更超過台南市與高雄市等直轄市，而且比107年嘉義市可支配所得96萬7662元增加5.35％，成長幅度為全國第5高。

(中時 )