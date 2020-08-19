文茜世界周報主持人陳文茜將與國際知名鋼琴家陳瑞斌合作，於「七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」攜手表演。(文化局提供／林欣儀台中傳真)

新冠肺炎疫情雖較趨緩，但第一線防疫人員仍嚴陣以待，有感於他們的辛勞付出，台中市政府文化局攜手財團法人台中巿文教基金會，邀請文茜世界周報主持人陳文茜及國際知名鋼琴家陳瑞斌合作，將於25日舉辦「七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，要藉此表達對防疫英雄的感謝與敬意。

台中市文化局指出，這場音樂會將於25日晚間7點鐘在太平屯區藝文中心演藝廳展開，屆時也會透過線上直播方式提供喜愛音樂的市民聆聽欣賞，而希望親身感受的民眾可於21日早上10點鐘開始，分別至屯區藝文中心、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、纖維工藝展演中心等處索票，每處僅提供100張票券、每人限領2張。

文化局指出，陳瑞斌的彈奏技巧被稱為「天使手指」，他是已故俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）唯一的亞裔弟子，今年七夕將帶來電影似曾相識的插曲以及蕭邦小夜曲等一連串與「愛」有關的鋼琴曲目。

動人心弦的鋼琴演奏，搭配陳文茜以動人嗓音朗讀中外經典詩詞，預計將感動人心，文化局表示，活動結束後規畫在現場贈送「文心蘭」給民眾，借其「黃金奇蹟」的稱號，盼向默默守護家園的防疫英雄致敬。

(中時 )